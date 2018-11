Uruguay darà asilo a ex presidente Perù

MONTEVIDEO, 19 NOV - L'Uruguay è orientato a concedere l'asilo politico all'ex presidente peruviano Alan Garcia che sabato sera lo ha richiesto presentandosi fisicamente nell'ambasciata uruguaiana a Lima. Lo ha detto il ministro degli Esteri uruguaiano, Rodolfo Nin Novoa, parlando con i giornalisti. D'altra parte lo stesso capo della diplomazia uruguaiana, interrogato da El Comercio di Lima, ha indicato che "non esiste un termine preciso per rispondere alla richiesta dell'ex capo dello Stato peruviano", aggiungendo che "stiamo aspettando informazioni su questo tema annunciate dal Perù, che esamineremo, e dopo le quali daremo la nostra risposta ufficiale". La decisione, ricordano gli esperti, sarà adottata in base alla Convenzione sull'asilo diplomatico del 1954, di cui sono firmatari sia il Perù sia l'Uruguay. Si è appreso che Garcia ieri ha telefonato personalmente al presidente uruguaiano Tabaré Vázquez a cui ha richiesto l' asilo politico.