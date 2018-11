Trump grazia 2 tacchini per Thanksgiving

WASHINGTON, 20 NOV - Tenendo fede ad una tradizione inaugurata da George H.W. Bush nel 1989, Donald Trump ha graziato oggi nel Rose Garden della Casa Bianca due tacchini, che così giovedì non finiranno arrostiti per la festa di Thanksgiving ma in un impianto agricolo della Virginia Tech University, come i loro predecessori. Alla cerimonia ha partecipato anche la first lady Melania, senza parlare.Gli esemplari graziati si chiamano Peas e Carrots, rispettivamente di 17 e 18 kg. Trump ha scherzato richiamando l'attualità politica, dalle molte sfide contestate delle Midterm alle inchieste minacciate dai dem. "Il vincitore, Peas, e' stato deciso da una elezione aperta e giusta condotta sul sito della Casa Bianca. Sfortunatamente 'Carrots' si e' rifiutato di concedere la vittoria e ha chiesto un riconteggio...'Carrots, mi dispiace dirti che i risultati non sono cambiati", ha ironizzato, decidendo alla fine di graziare entrambi. I Trump sono in partenza per la loro residenza di Mar-a-lago, per trascorrervi le feste