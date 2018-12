May,'mi opporrò a mozione voto sfiducia'

ROMA, 12 DIC - "Mi opporrò a quel voto con tutto quello che ho": lo ha detto oggi la premier britannica Theresa May commentando il voto su una mozione di sfiducia - previsto per questo pomeriggio - richiesto da suoi compagni di partito. La premier ha aggiunto che "un cambio di leadership nel Partito Conservatore adesso" avrebbe conseguenze sull'accordo sulla Brexit, che "un nuovo leader non avrebbe tempo di rinegoziare", e "metterebbe a rischio il futuro del nostro Paese causando un'incertezza che non siamo in grado di sostenere".