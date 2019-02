Brexit: Fitch, Gb sotto osservazione

NEW YORK, 20 FEB - Fitch mette sotto osservazione con implicazioni negative il rating 'AA' della Gran Bretagna in seguito alla crescente incertezza sulla Brexit. Lo afferma Fitch in una nota. "Con meno di sei settimane alla scadenza del 29 marzo, lo spazio per rinegoziare l'accordo" con l'Ue "appare limitato" mette in evidenza Fitch, osservando un "rallentamento della crescita economica negli ultimi mesi".