PALERMO - Un trolley sospetto lasciato sul molo Santa Lucia ha fatto scattare l’allarme bomba nella zona del porto di Palermo. Il bagaglio è stato segnalato da un passante. Sono scattate le misure di sicurezza. Sono intervenute le volanti di polizia e i vigili del fuoco. Sono entrati in azione gli artificieri che hanno fatto brillare la valigia. Il traffico in via Francesco Crispi in pochi minuti è andato in tilt in entrambe le direzioni, con problemi notevoli per chi doveva imbarcarsi nelle navi.