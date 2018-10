Non si ferma ad alt carabinieri, motociclista si scontra con auto

PALERMO - Non si è fermato all’alt dei carabinieri un motociclista a Ficarazzi (Pa). L’uomo è stato inseguito e ha imboccato in contro senso via Celsi a Ficarazzi. A folle velocità è riuscito a scansare alcune auto. Alla fine è finito contro una vettura che percorreva la strada nel corretto senso di marcia. Oltre ai carabinieri sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato il motociclista al pronto soccorso di Palermo.