Rapinata in casa titolare tabaccheria: banditi fuggono con 50 mila euro 19/11/2018 - 21:35 di Redazione

La donna, che abita accanto alla rivendita di tabacchi, in via Umberto I a Ficarazzi, in provincia di Palermo, è stata legata e imbavagliata

PALERMO - Sabato sera è stata rapinata la titolare della tabaccheria di corso Umberto I a Ficarazzi. La donna è stata sorpresa in casa da una alcuni malviventi armati che l’hanno immobilizzata e imbavagliata e sono riusciti a fuggire con un bottino di 50 mila euro. La tabaccheria si trova proprio accanto all’abitazione della proprietaria. Sull'episodio indagano gli agenti di polizia del commissariato di Bagheria. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118.