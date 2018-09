Cuffaro torna (da relatore) all'Ars,il M5S: «Ma mi faccia il piacere!...»

PALERMO - «A parte il fatto che l’appellativo "onorevolE" si perde nel momento in cui non si ricopre più quella carica. A parte il fatto che l’aggettivo "onorevole" è concettualmente e semanticamente il meno appropriato per uno che è stato condannato per favoreggiamento alla mafia. A parte il fatto che, come dice spesso Beppe Grillo, l’appellativo "onorevole" dovrebbe essere concesso a fine mandato solo a chi lo ha meritato; e non a chi quel ruolo lo ha infangato. Per il resto ha ragione Totò: "Onorevole, Lei? Ma mi faccia il piacere! Onorevole...? Prrrr!"». A scriverlo su Facebook è il Movimento Cinque Stelle Sicilia, postando l’immagine dell’invito al convegno che avrà come relatore l’ex governatore siciliano, Totò Cuffaro, che ha scontato una condanna definitiva per favoreggiamento alla mafia.

I pentastellati domani alle 11 parteciperanno al sit-in sotto Palazzo dei Normanni organizzato dall'associazione Antiestorsione di Catania per protestare proprio contro la presenza dell’ex presidente della Regione all'incontro, organizzato dal deputato dell’Udc, Vincenzo Figuccia e ospitato nella sala intitolata a Piersanti Mattarella, dal titolo: "Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti". «Sono tantissimi i siciliani che si sono indignati - spiegano i pentastellati che chiamano a raccolta sotto l'Ars il loro "popolo" -. La notizia che Gianfranco Miccichè, in veste di presidente dell’Assemblea regionale siciliana, abbia pronto il tappeto rosso per Totò Cuffaro non ha lasciato i cittadini onesti in silenzio. Per fortuna. E noi, domani, saremo accanto alle associazioni che hanno deciso di manifestare contro questa porcata».