Ferragnez, è arrivato il momento del tanto atteso sì

La famosa fashion influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez stanno per dire il tanto atteso sì in Sicilia. Nel Dimora della balze, nel cuore delle campagne siciliane, tra muretti a secco e uliveti, alle 18 il sindaco di Noto Corrado Bonfanti celebrerà il rito civile che unirà in matrimonio la coppia che ha un po' stravolto questa coda della già rovente estate netina: The Ferragnez.

L'evento è stato un vero e proprio ciclone per la città che già può vantare un grosso boom turistico ma che ora può contare anche sull'amplificazione dei social network, dove è stata catapulta dagli oltre 20 mila follower della celebre coppia pronta a dire sì.