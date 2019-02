Calcio, il Siracusa respira dopo vittoria su Viterbese: salvezza più vicina

Siracusa - Un gol pesantissimo di Filippo Tiscione, il lungo abbraccio con Ezio Raciti e un Siracusa che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Lo spirito giusto contro un avversario di rango come la Viterbese nel recupero della quinta giornata e azzurri che respirano perché il successo è stato meritato. Il poco pubblico presente (appena mille spettatori) ha applaudito a lungo, perché questo Siracusa ha tutte le carte in regola per salvarsi senza affanni anche se la strada sarà lunga. Buona prestazione di tutta la squadra, la concentrazione giusta ma fra quattro giorni sarà di nuovo campionato e ancora una sfida casalinga contro il Rieti. Altri tre punti permetterebbero agli azzurri di mettere una seria ipoteca sulla salvezza.

Foto Gabriele Midolo