Euyo a Ferrara e Stresa

FERRARA, 20 AGO - Dopo Bolzano, Varsavia, Berlino, Amsterdam, Londra e Vienna, la European Union Youth Orchestra conclude il 25 agosto il summer tour 2018 a Ferrara, sua nuova residenza italiana, con un concerto diretto da Gianandrea Noseda, sorta di anteprima della prossima stagione di Ferrara Musica. Il complesso sinfonico giovanile dell'Unione Europea, per far parte del quale sono aperte fino al 14 settembre le audizioni per i musicisti nati fra 1992 e 2002, sarà impegnato in un programma assai ricco che inizia con un omaggio a Leonard Bernstein, per celebrarne il centenario della nascita, con l'esecuzione del 'Divertimento per orchestra'. Noseda, ospite per la prima volta del Comunale di Ferrara intitolato a Claudio Abbado, il maestro che nel 1977 fondò la Euyo, dirigerà poi due composizioni popolarissime come il Concerto N.2 per pianoforte e orchestra di Chopin (solista il coreano Seong-Jin Cho, premio Chopin 2015) e la Quinta Sinfonia di Ciajkovskij. Lo stesso programma sarà eseguito il 24 allo Stresa Festival.