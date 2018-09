Miniserie da libro ex capo Fbi su Trump

NEW YORK, 19 SET - 'A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership', il libro scritto dall'ex capo dell'Fbi James Comey approderà sul piccolo schermo. La Cbs ha infatti acquistato i diritti del libro in cui Comey, licenziato in tronco nel maggio del 2017 da Trump, si toglie qualche sassolino dalle scarpe contro il presidente. Secondo le prime indiscrezioni, alla sceneggiatura lavoreranno i registi e sceneggiatori Billy Ray e Alex Kurtzman, mentre Shane Salerno si appresta ad essere il produttore esecutivo.