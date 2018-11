Torna Nero/Giallo, ospiti Ribas e Tuti

ROMA, 21 NOV - La letteratura noir in lingua spagnola e italiana torna protagonista di 'Nero/Giallo', la serie di incontri dal 22 al 24 novembre, organizzata e promossa dall'Instituto Cervantes di Roma. Il primo appuntamento è dedicato a 'Romanzo sociale o viaggio verso gli abissi seducenti del crimine?' con gli interventi degli spagnoli Rosa Ribas e Lorenzo Silva e gli italiani Giancarlo De Cataldo e Ilaria Tuti, moderati da Loredana Lipperini. In programma, inoltre, un incontro il 23 novembre, al Liceo Virgilio di Roma, con lo scrittore e investigatore privato spagnolo, Rafael Guerrero. Tra suggestioni del racconto e analisi degli aspetti cruciali, lettura dei testi e aneddoti, 'Nero/Giallo' - con il patrocinio di Turespaa e la collaborazione di Radio3, Consejería de educación dell'Ambasciata di Spagna in Italia e Biblioteche di Roma - passa in rassegna storie attuali e situazioni surreali raccontate attraverso la novela negra, il giallo, il thriller, il noir, il poliziesco di autori italiani, spagnoli e sudamericani.