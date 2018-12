Sereno Variabile, 40 anni con Bevilacqua

ROMA, 11 DIC - Ben 4.234 puntate, per un totale di 1.965 ore di trasmissione. Queste cifre riassumono Sereno Variabile, il programma ideato e condotto da Osvaldo Bevilacqua, che spegne 40 candeline. Grazie a questo traguardo, ha ottenuto il riconoscimento mondiale del Guinness World Records come programma tv di viaggi di più lunga durata, di tutti i tempi, con lo stesso conduttore. Il record in questione è stato riconosciuto e certificato dalla prestigiosa organizzazione internazionale. Per festeggiare questo nuovo primato mondiale, su Rai2 andrà in onda una maratona televisiva di Sereno variabile nella notte del 12 dicembre, a partire dalle 00.30. La consegna del nuovo Guinness World Record è avvenuta nella sede Rai di Viale Mazzini, alla presenza del presidente Marcello Foa e di Amadeus. Bevilacqua ha ricevuto il certificato da Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record. Veltri: "Bevilacqua è un recordman". Ma per lui anche un'altra sorpresa: una grande torta con 40 candeline.