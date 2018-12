Alla Scala Schiaccianoci di Balanchine

MILANO, 11 DIC - Con un allestimento mai messo in scena in Italia dello Schiaccianoci di Ciaikovskij si apre domenica 16 dicembre la Stagione del Balletto del Teatro alla Scala. È la proposta del capolavoro a firma George Balanchine che lo produsse negli anni '50 in Usa. Sul palcoscenico oltre 130 artisti. Nel ruolo della fata Confetto Nicoletta Manni. Direttore Michail Jurowski. "La fondazione Balanchine non lascia molti spazi nel cambiare la produzione originale - ha detto il sovrintendente del Teatro Alexander Pereira - E questo spettacolo segue assolutamente le regole coreografiche con tutto il suo fascino". Sono nuovi però scene e costumi creati da Margherita Palli. "Mi sono chiesta cosa avrebbe fatto Balanchine se avesse avuto a disposizione i laboratori della Scala - ha detto - e l'ho realizzato". "Finalmente possiamo mettere in scena questo spettacolo, è sempre stato un sogno", ha aggiunto il direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Frederic Olivieri.