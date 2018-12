Strenne tra libri cult e memoir

ROMA, 16 DIC - Gli imperdibili che non si è riusciti a leggere, come 'Berta Isla' di Javier Marias. I maestri, che riservano sempre delle sorprese, come 'The Outsider' di Stephen King. Le conversazioni tra big come quella tra Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore in 'Ennio, un maestro' (HarperCollins) e il memoir dell'ex first lady degli Stati Uniti, Michelle Obama. C'e' un mondo da scoprire tra i libri strenna, classici, nuovi o da recuperare, da mettere sotto l'albero di Natale 2018. Per i fan e non solo di 'House of cards', c'è 'Il giorno dei Lord' (Fazi) di Michael Dobbs, primo capitolo della nuova serie di thriller dedicata a Harry Jones e chi ha amato la trilogia di Kent Haruf non può perdere 'Vincoli' (NN), il romanzo d'esordio, alle origini della città di Holt.