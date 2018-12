A Palazzo Pitti Firenze opere di Urgessa

FIRENZE, 18 DIC - Sono 40 le opere in mostra a Firenze, a Palazzo Pitti, per la prima monografica in Italia di Tesfaye Urgessa, artista 35enne con origini etiopi e tedesche: inaugurata nell'andito degli Angioini, la mostra 'Oltre' si chiuderà il 3 febbraio. Nato ad Addis Abeba nel 1983, l'artista si è poi trasferito nel 2009 a Stoccarda dove oggi insegna e lavora. Le figure magnetiche che popolano le sue tele, raffigurate in solitudine o più spesso in composizioni di corpi aggrovigliati, sono una proiezione personale. "Se qualcuno si riconosce nelle mie figure così come io mi riconosco in loro, allora necessariamente si riconoscerà in me" ha detto Urgessa per spiegare il dialogo tra i dipinti e i visitatori, mediato da un repertorio di volti, maschere, corpi e oggetti familiari. Urgessa si confronta in chiave di contaminazione e superamento con la cultura visiva dell'arte del Novecento.