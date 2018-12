Mannoia, nuovo album e tour nei teatri

ROMA, 18 DIC - "Si riparte. 'Personale' è il titolo del nuovo progetto, nuovo album e nuovo tour. Da maggio ci si rivede nei teatri. Avrò modo più avanti di raccontarvi cosa sta dietro a questa parola: 'Personale'. A presto". Fiorella Mannoia annuncia così, sui suoi profili social, il nuovo progetto che prenderà corpo nel 2019. In queste settimane l'artista sta lavorando alle canzoni che andranno a comporre la tracklist dell'album, in uscita l'anno prossimo, che si intitolerà appunto 'Personale'. A tre anni dal disco di platino 'Combattente', un nuovo lavoro discografico, ma non solo, ricco di sorprese. Il 2019 sarà anche un anno all'insegna del live per Fiorella, dopo i 101 concerti della stagione 2016-2017. A maggio il 'Personale Tour', prodotto e organizzato da Friends & Partners, farà tappa in 12 teatri d'Italia.