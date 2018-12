Casa Teatro Ragazzi cerca direttore

TORINO, 18 DIC - La Fondazione Teatro Ragazzi di Torino sta cercando un nuovo Direttore Artistico. La procedura è stata avviata, come da statuto, in seguito al completamento del mandato dell'attuale Direttore, Graziano Melano. L'avviso per la selezione, aperta fino all'8 febbraio, è sul sito. I candidati saranno valutati sulla base del loro curriculum professionale e del loro progetto artistico e culturale. L'incarico dura tre anni, eventualmente rinnovabili. Le aspettative del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono molto alte. "L'arrivo del nuovo direttore - dice il presidente Alberto Vanelli - sarà l'occasione per un'ulteriore crescita della Fondazione e della sua sede, la Casa del Teatro, sul piano nazionale e internazionale, e consentirà di avviare una riflessione profonda sul ruolo, sulle prospettive e le forme del teatro dedicato alle nuove generazioni, anche alla luce dei grandi processi che investono il mondo attuale nel campo della comunicazione culturale e dello spettacolo".