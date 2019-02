Festival Concertando 2019 al via

ROMA, 21 FEB - Al via la quinta edizione del Festival Concertando 2019, stagione dei concerti del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, che vede la presenza di un evento unico nel panorama musicale romano, un festival di musica da camera con concerti e masterclass per un periodo di lavoro intenso e concentrato nel tempo, a partire dall'1 marzo per una settimana, per far sì che musicisti provenienti da tutta Europa s'incontrino e si uniscano in un serrato confronto cameristico che porta alla produzione di cinque eventi di altissimo interesse. Tema ispiratore è "La fucina delle idee", ovvero, come dall'intuizione di un momento, attraverso il lavoro, l'opera musicale prende forma e giunge a compimento. Artefici di questo "cammino attraverso la creazione dell'opera d'arte" saranno quest'anno: Hrachya Avanesian e Nikita Boriso Glebsky, violinisti; Yuval Gotlibovic e Vladimir Mendelssohn, violisti; David Cohen, violoncellista; Thorsten Johanns, clarinettista; Claudio Trovajoli, pianista, oltre molti altri artisti.