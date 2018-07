Judo:premiati ragazzi palestra Maddaloni

NAPOLI, 20 LUG - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha consegnato riconoscimenti a cinque atleti che frequentano la palestra di Gianni Maddaloni a Scampia, per gli importanti risultati sportivi raggiunti. A ricevere le targhe sono stati: Luigi Brudetti, judoka, vincitore di 1 Coppa Europa e 2 Campionati italiani; Martina Esposito, judoka, campionessa europea 2018, vice campionessa europea nel 2017 e 3 volte campionessa d'Italia; Giovanna Fusco, judoka, medaglia di bronzo ai Mondiali di Santiago del Cile, vice campionessa europea e campionessa d'Italia; Susy Scuotto, judoka, campionessa italiana 2018 e bronzo in Russia; Francesco Iaconangelo vincitore del campionato italiano 2018 di kick boxing. ''Questi ragazzi sono il nostro orgoglio - ha detto il sindaco - Sono davvero tanti i ragazzi di Napoli, impegnati in diverse discipline sportive, che stanno raggiungendo importanti risultati. Sono ragazzi di tutti i quartieri ma - ha evidenziato - molti vivono in periferia, segno che la nostra città è ricca di talenti''