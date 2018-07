MotoGp: Aleix Espargarò lascia ospedale

ROMA, 21 LUG - Aleix Espargaró, protagonista di una brutta caduta durante il warmup del Gp di Germania della classe MotoGp di domenica scorsa sul circuito del Sachsenring, ha lasciato l'ospedale di Chemnitz, in Sassonia. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Racing Team Gresini è stato trasferito presso la Clinica Deixeus Quiron, dove il Dott. Angel Charte lo ha sottoposto ad un completo controllo al termine del quale è stato dimesso con la prescrizione di 5 giorni a riposo. Le condizioni di Espargarò verranno verificate a Brno prima del weekend di gara, ma tutto sembra far sperare in una soluzione positiva.