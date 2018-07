Giappone: Iniesta, esordio con sconfitta

ROMA, 22 LUG - Esordio-choc per Andres Iniesta in Giappone. La 'sua' nuova squadra, il Vissel Kobe, reduce da tre vittorie consecutive, è stato sonoramente sconfitto (3-0) in casa dallo Shonan Bellmare, dovendo rinunciare alle mire da primato. Il 34enne fantasista, ormai ex bandiera del Barcellona, è sceso in campo con la maglia numero 8, e giocato per soli 58', dopo avere smaltito in fretta le vacanze post-Mondiale. Iniesta, malgrado la sconfitta subita dai 'suoi', ha regalato qualche perla, scaldando il pubblico di casa. Il che, però, non è bastato a evitare la sconfitta. Più volte, in particolare dopo un tunnel e un no-look, il pubblico del Kobe Universiade Memorial stadium lo ha applaudito. L'obiettivo del Vissel Kobe è almeno il terzo posto, che garantisce la partecipazione alla Champions asiatica e che in questo momento dista 5 punti.