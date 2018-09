Di Francesco, voglio una Roma gagliarda

ROMA, 18 SET - "Mi auguro da domani di vedere una squadra che abbia rabbia, il desiderio di far male agli avversari e di fare una partita gagliarda sotto tutti i punti di vista". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia del debutto della Roma in Champions League in casa del Real Madrid. Il tecnico giallorosso ha quindi ammesso che la squadra deve "fare prestazioni differenti, con maggiore continuità, ritrovando spregiudicatezza ma anche spensieratezza nel fare le cose con maggiore convinzione e determinazione".