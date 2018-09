Giochi: Centinaio, a 3 più possibilità

TORINO, 20 SET - "Spero che ci possa essere una candidatura a tre, anche perché a tre si avrebbe maggior possibilità di portare a casa il risultato". Così, a margine dell'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino, il ministro per le Politiche Agricole e Alimentari Gian Marco Centinaio, ha risposto a una domanda sui Giochi invernali del 2026. Una "occasione di rilancio per il nostro Paese", per Centinaio: "possiamo dimostrare che facendo Olimpiadi sostenibili e low cost si possono ottenere grandi risultati e portare tanti turisti in Italia".