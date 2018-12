Riforma Coni: Mornati, è norma aperta

ROMA, 10 DIC - "Il fatto che ci sia una riforma successiva è scontato se restano questi i presupposti, però al momento devono scrivere la norma che entra in finanziaria. È aperta a qualsiasi cambiamento, anche l'atto governativo: come va scritta e i numeri da mettere non sono definiti". Lo ha detto il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, facendo il punto dopo oltre due ore di confronto a Palazzo Chigi con i sottosegretari del governo, Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, sulla riforma che coinvolge il Comitato olimpico nazionale. Oltre al presidente Giovanni Malagò (che non ha parlato) e lo stesso Mornati, presenti anche Michele Maffei in rappresentanza delle discipline sportive associate, Giulia Quintavalle per gli atleti, Lorenzo Bernardi per i tecnici, Franco Chimenti per le federazioni olimpiche, Claudio Matteoli per le non olimpiche. "Niente di nuovo - aggiunge Mornati - stiamo andando avanti e quello di oggi è stato un incontro interlocutorio e molto più propositivo e proficuo di quanto si possa immaginare".