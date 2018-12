Vasca corta: 100 rana, quarto Scozzoli

ROMA, 12 DIC - Deve accontentarsi dei piedi del podio Fabio Scozzoli. Nei Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Wang Shun in Cina, l'azzurro si è classificato quarto nei 100 metri rana. A vincere la medaglia d'oro il sudafricano Cameron Van der Burgh davanti al bielorusso Ilya Shymanovich (argento) e al giapponese Yasuhiro Koseki (bronzo).