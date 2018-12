Coni: Valente, serve collaborazione

ROMA, 19 DIC - "La legge di bilancio verrà approvata entro il 31 dicembre, il perimetro della riforma e della nuova società 'Sport e salute' ormai è definito. L'importante è che si definisca bene la messa a terra e concretizzarla in tutti i settori che si vogliono sviluppare. Su questo ci sarà bisogno della collaborazione di tutti". Così il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento, Simone Valente. "Nell'idea il Coni continuerà a esistere, perché ha un'importanza grande per il Paese, ma dall'altra parte ci sarà 'Sport e salute', improntata su sport scolastico, di base, giovanile e prevenzione. Saranno due enti separati che continueranno a far crescere lo sport italiano", ha aggiunto Valente, che sul rischio di perdita del volontariato sportivo sollevata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, tranquillizza: "Non sarebbe intelligente pensare che lo sport italiano si basi solo sui professionisti, la gran parte dello sport italiano è basata sul volontariato. Per questo è nata 'Sport e salute'".