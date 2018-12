Molinari fra protagonisti #Photoansa2018

ROMA, 19 DIC - Standing ovation per Francesco Molinari all'ingresso nello stadio Olimpico per la conferenza stampa che celebra il magico 2018 dell'azzurro. Al fianco del campione Franco Chimenti, numero 1 della Federgolf e Luigi Contu, direttore dell'Ansa, che ha omaggiato il golfista con il libro #Photoansa2018, che celebra anche l'impresa del piemontese nell'ultima Ryder Cup. "Il 2018 - ha detto Contu - per il golf italiano è stato un anno straordinario. Il fatto che questo sport sia entrato nel libro Ansa è molto importante. Abbiamo deciso - ha concluso - di accompagnare il golf verso la Ryder Cup 2022 e soprattutto verso la popolarità che merita".