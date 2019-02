Golf, WGC Mexico con Molinari e Woods

ROMA, 20 FEB - L'assalto alla leadership mondiale, il ritorno di Francesco Molinari sul green e la prima volta a Città del Messico di Tiger Woods. Promette spettacolo il WGC Mexico (21-24 febbraio), primo dei quattro tornei del World Golf Championship, il mini circuito mondiale secondo per importanza solo ai major. Sul green del Club de Golf Chapultepec, a Città del Messico, si sfidano i migliori interpreti della disciplina eccezione fatta per il leader mondiale Rose. Con Koepka e Johnson (vincitore nel 2017), rispettivamente numero due e tre del world ranking, che proveranno a insidiare il trono del britannico. L'Italia è pronta a tornare a sognare con Molinari, al primo grande appuntamento del 2019 dopo un 2018 show che lo ha definitivamente proiettato tra i big. Unico azzurro in gara il campione in carica della Race to Dubai ha recuperato dall'influenza che lo ha costretto a saltare il Genesis Open (PGA Tour).