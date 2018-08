Conte: via revoca concessione Autostrade

ROMA, 17 AGO - Il governo oggi "ha formalmente inoltrato a 'Autostrade per l'Italia' la lettera di contestazione che avvia la procedura di caducazione della concessione", cioè di revoca. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. "Il Governo contesta al concessionario che aveva l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostrada A10 la grave sciagura che è conseguita al crollo del ponte", afferma. "Il concessionario avrà facoltà di far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni - dice Conte -, fermo restando che il disastro è un fatto oggettivo e inoppugnabile e che l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario". Quanto alla notizia "che Autostrade per l'Italia sarebbe disponibile a ricostruire il ponte a sue spese. Se questa proposta verrà formalizzata il Governo la valuterà, ma non come contropartita della rinuncia a far valere la voce di tutte le vittime di questa immane tragedia". "La ferita inferta alle vittime, ai loro familiari e al Paese è incommensurabile".