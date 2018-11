Ossa in Nunziatura:30/11 esami datazione

ROMA, 21 NOV - Inizieranno il prossimo 30 novembre, presso laboratori specializzati a Caserta, gli esami per datare le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma a fine ottobre. I resti saranno sottoposti all'esame del carbonio 14 al fine di individuare con esattezza l'epoca a cui risalgono. Al momento, in base a quanto si apprende, gli investigatori stanno cercando di prelevare dalle ossa un codice genetico da potere comparare anche con quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori scomparse a Roma nel 1983. Sulla vicenda in Procura è aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio.