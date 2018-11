Pioli, Var? Il regolamento va rispettato

MILANO, 19 NOV - "C'è un regolamento che va rispettato, quindi l'arbitro deve intervenire con l'aiuto della Var". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, al termine dell'incontro nella sede della Lega Serie A con i vertici arbitrali sull'utilizzo del Var. "Siamo soddisfatti dell'incontro perché quando c'è un confronto è sempre positivo - ha proseguito Pioli -. Abbiamo discusso soprattutto del fallo di mano, è la situazione più complessa perché ci sono tanti fattori che possono portare l'arbitro a fischiare o meno. Non è semplice per loro e non è stato semplice capirlo nemmeno per noi". "Ci affidiamo alla bravura degli arbitri, è risaputo che quelli italiani sono molto validi. Quando ci troviamo qui siamo tutti più sereni, questo è l'atteggiamento da portare sul campo e tocca anche a noi migliorare", ha concluso Pioli.