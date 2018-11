Capotondi,nastro bianco contro violenza

ROMA, 21 NOV - La Lega Pro scende in campo con le sue squadre contro ogni forma di violenza. Lo fa, in particolare, il 25 novembre, data in cui si celebra in tutto il mondo la giornata contro la violenza sulle donne, proclamata dall'Onu nel 1999. "Ribadiamo il no ad ogni forma di violenza - spiega Cristiana Capotondi, Vice Presidente Lega Pro - con l'ingresso in campo delle squadre con un nastro bianco, simbolo dell'adesione alla Giornata, nel turno di campionato che si disputa dal 24 al 26 novembre 2018". I 59 club della serie C daranno vita anche ad altre iniziative; tra le quali, una prevede l'ingresso in campo di bambini, prima dell'inizio della partita, con la maglia ''Logo Lega Pro #Controleviolenze 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne'' Capotondi indosserà come il Presidente Francesco Ghirelli un fiocco bianco e sarà sugli spalti per la gara Monza-Imolese; mentre Chiara Faggi, Vice Segretario Lega Pro, sarà allo stadio per il derby toscano, Carrarese-Pisa.