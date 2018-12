Milan a tifosi, non girate soli ad Atene

MILANO, 12 DIC - Il Milan raccomanda una serie di misure di sicurezza ai propri tifosi in trasferta per assistere alla decisiva partita di Europa League contro l'Olympiacos ad Atene, dove fra l'altro poco più di un anno fa si verificarono scontri fra gli ultrà rossoneri e i tifosi dell'Aek. Come si legge sul sito del Milan, il club ringrazia i propri sostenitori "che con grande attaccamento e dedizione hanno deciso di seguire la squadra" in Grecia, e comunica una serie di "informazioni utili per garantire la sicurezza della trasferta". "Per motivi di sicurezza è fortemente sconsigliato camminare da soli per la città e/o indossare magliette, sciarpe o qualunque altra cosa possa identificare come tifosi del Milan" sottolinea la nota del Milan, che raccomanda anche di "son utilizzare in maniera più assoluta i mezzi pubblici per recarsi allo stadio e di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal club rossonero".