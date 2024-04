Clerici: “A Sanremo Ligabue mi disse di no perché sapevo di sugo”

la conduttrice a belve

Il rocker: "Mai detto, tu però potevi chiarire"

«È una di quelle cose che mi va al cervello», lo dice Antonella Clerici ricordando quando le hanno detto che «sa di sugo», era il suo Sanremo e, incalzata da Francesca Fagnani a Belve fa una rivelazione su quel pregiudizio nei suo confronti. Ricorda «me l’hanno riferito, per cui premetto se non è vero chiedo scusa ma se è vero mi aspetto le sue scuse: era Ligabue», dice. «Ho fatto di tutto per averlo al mio festival sognavo che andassimo via alla fine dell’ultima puntata in Harley Davidson, mi piaceva l’idea era un cantante che amavo moltissimo. Quando mi hanno detto questa cosa sono rimasta così male. Poi detta da lui è ancora più grave, lo immaginavo che sapeva anche lui di sugo di amatriciana, così rock un bel maschione. Ci sono rimasta molto male due volte».