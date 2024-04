Depistaggio Borsellino, il procuratore generale: «Apparati dello Stato hanno tradito»

Processi

Così Fabio D’Anna a conclusione della requisitoria a Caltanissetta del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio

«Quello che si sta per chiudere è l’ultimo capitolo di una vicenda iniziata 30 anni fa e non ancora conclusa. A breve avremmo l’apertura di un nuovo processo con altri quattro poliziotti»: lo ha detto il procuratore generale Fabio D’Anna a conclusione della requisitoria a Caltanissetta del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio. «La sentenza di primo grado – ha continuato il procuratore generale – ha stabilito che due dei tre imputati hanno sicuramente contribuito all’inquinamento delle prove delle indagini. A questo inquinamento probatorio hanno contribuito anche alcuni colleghi, sicuramente poco attenti, che non sono stati in grado di cogliere elementi di di falsità dell’ex collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino. L’inquinamento probatorio c’è stato. C’è stato anche un tradimento da parte degli apparati dello Stato che hanno tradito non solo Borsellino ma anche gli agenti della scorta.