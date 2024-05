Lo dico

Pensate che questa ringhiera divelta al tondo Gioeni possa essere un pericolo per dei bambini? La segnalazione telefonica è stata fatta tre giorni fa al comando dei vigili. Forse non sono sufficienti per provvedere a mettere in sicurezza l’area. Attendo risposta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA