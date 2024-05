L’annuncio della premier Meloni: “Il Papa parteciperà ai lavori del G7 su intelligenza artificiale”

L'annuncio

Secondo il presidente del Consiglio la presidenza del G7 per l'Italia è "una responsabilità storica in un tempo particolarmente complesso"

“Sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale. Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7. È la prima volta, nella storia, che un pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei 7 e il Santo Padre lo farà nella sessione ‘outreach’, quella aperta anche ai paesi invitati e non solo ai membri del G7”. Così il premier, Giorgia Meloni, in un video in cui illustra i temi che saranno affrontati dalla presidenza italiana del G7. “Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale, perché sul presente e sul futuro di questa tecnologia si misurerà ancora una volta la nostra capacità politica”, aggiunge.