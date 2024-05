Chiede di sospendere il mutuo per la pandemia, adesso rischia il pignoramento dell’abitazione

Termini Imerese

Il tribunale accoglie il ricorso di un professionista

Ha chiesto alla banca la sospensione del mutuo per l’emergenza Covid. La banca non aveva accolto le sue richieste e aveva incaricato una società terza di recuperare le rate non versate per circa 232 mila euro e pignorare l’immobile. Protagonista un professionista di Termini Imerese che ha rischiato di perdere la sua casa acquistata nel 2008.

Nel 2020 a causa della pandemia si è trovato in difficoltà e come prevedevano le norme varate dal governo ha chiesto la sospensione del mutuo. Per evitare di perdere l’abitazione si è rivolto ai giudici di Termini Imerese. Assistito dagli avvocati Alessandro Palmigiano e Luca Panzarella è riuscito a bloccare il pignoramento.