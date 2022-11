Movida a Palermo: 35 multe per i commercianti di via Maqueda

35 le multe comminate dalla polizia municipale di Palermo a commercianti nel corso dei controlli lungo l’asse pedonale in via Maqueda, tra i locali e pub della movida.

Diverse le violazioni contestate : occupazione e ampliamento del suolo pubblico concesso, presenza di totem pubblicitari senza avere pagato il tributo Tosap, installazione di tende abusive in violazione al regolamento Dehors. Per sei locali è scattata la sospensione delle licenze per periodi compresi tra 15 e 30 giorni. Il provvedimento di chiusura lo predispone il Suap. A una decina di venditori ambulanti che avevano posizionato le bancarelle in via Maqueda è stato disposto il divieto di sostare nell’area pedonale.



