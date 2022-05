Palermo, qualificazioni campionati italiani di karate fijlkam: vittoria per Lucio Marchese

Domenica 15 maggio 2022 a Palermo presso il Palaoreto si sono svolti le qualificazioni per i campionati italiani di karate fijlkam, la federazione Italiana di karate riconosciuta del Coni.

Numerosissimi i partecipanti sia nella specialità Kata che nel kumite.

Ad avere la meglio su tutti nella specialità Kata il Partinicese Lucio Marchese che avendo superato di gran lunga tutti gli avversari si classifica medaglia d'oro ed accede di diritto ai campionati italiani che si terranno al centro olimpico PALAPELLICONE a Roma il prossimo 3/5 Giugno. Il giovane Marchese, tesserato presso la ASD IL TEMPIO 5 di Misterbianco, dei fratelli Salvo e Franco Filippello ed allenato a Palermo dal Maestro Valerio Piscitello della ASD Italy Karate School Association, oltre a conquistare l'oro nei Kata, guadagna una splendida medaglia d'argento nel kumite. Marchese oltre ad entrare di diritto per i campionati Italiani in entrambi le specialità, conquista l'accesso all'anbitissimo trofeo CONI che verrà disputato in Toscana a fine settembre, unitamente ad altri 5 atleti siciliani per rappresentare la nostra regione in Italia.

Nella foto l'atleta Marchese con il suo Maestro Valerio Piscitello

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA