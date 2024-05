Palermo: multe ai locali della Movida, scoperto muro costruito abusivamente

Illegalità

Operazione della polizia municipale con i carabinieri di Palermo centro.

Gli agenti della polizia municipale, in collaborazione con i carabinieri di Palermo Centro, hanno sequestrato in via Spinuzza, a Palermo, un gazebo abusivo e apparecchiature non autorizzate per l’intrattenimento musicale. In via Chiavettieri hanno apposto i sigilli a un locale per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali ed elevato multe per quasi 17mila euro. In via Spinuzza un gazebo è stato sottoposto a sequestro penale preventivo, insieme al muro perimetrale della struttura e al massetto in cemento armato, realizzati senza le necessarie concessioni. Il titolare del locale è stato denunciato anche per abusivismo edilizio e occupazione di una porzione di demanio marittimo, deturpamento di cose d’interesse storico e artistico e danneggiamento della sede stradale. In via Chiavettieri gli agenti hanno sequestrato l’intero locale perché senza i titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali. Sono state elevate sanzioni per 10 mila euro per gravi e evidenti carenze igienico sanitarie e strutturali, per l’assenza della Scia sanitaria e della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande. L’attività è stata chiusa.

