Rapina violenta a Palermo: aggredito e picchiato all’alba mentre andava a lavoro

Indaga la polizia

Erano le sei del mattino. L'impiegato è stato trovato sanguinante tra via Giusti e via Cesareo.

Un uomo è stato aggredito questa mattina e picchiato da alcuni rapinatori, alle 6 di oggi in via Pirandello, nel tratto tra via Giusti e via Cesareo a Palermo. Due uomini hanno bloccato la vittima che stava andando al lavoro e lo hanno preso a pugni per portargli via il borsello. L”impiegato si è accasciato sanguinate sull’asfalto. Sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale. Le indagini sono condotte dalla polizia.

