Sud chiama Nord, De Luca scrive a Schifani: “Nominare presto l’assessore all’Agricoltura”

L'effetto dell'interdittiva nei confronti di Luca Sammartino, indagato per corruzione.

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha inviato oggi una lettera urgente al presidente della Regione Renato Schifani, e per conoscenza al presidente della Repubblica, esprimendo «profonda preoccupazione per la situazione critica che il settore agricolo siciliano sta affrontando a causa della siccità prolungata». De Luca ha sottolineato «l’urgente necessità di agire per mitigare gli effetti devastanti di questa emergenza» e ha richiesto a Schifani di «procedere senza indugi alla nomina del nuovo assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea».

De Luca minaccia la protesta