L’appello di Santoro a siciliani e sardi: “Raggiunte 80mila firme, ne servono altre per Isole”

Europee

Su Fb: "Sarò presto di nuovo in Sicilia"

La lista ‘Pace Terra e Dignità’ di Michele Santoro ha raggiunto quota 80.000 firme, ben cinquemila in più di quelle necessarie in totale per potersi presentare alle Europee, ma nella circoscrizione Isole (Sardegna e Sicilia) non è stata raggiunta quota 15mila, necessaria per ogni singolo collegio. Lo annuncia lo stesso Santoro in un post su Facebook.

«Ciò non dipende dalla disponibilità di siciliani e sardi che accorrono numerosi ai nostri banchetti ma dalla gracilità della nostra organizzazione – spiega – Per questo vorrei fare appello per l’ultima volta ai residenti in Sicilia e in Sardegna per andare a firmare dovunque sia possibile e a mettersi in contatto con noi. Io sarò presto di nuovo in Sicilia e abbiamo preparato velocemente un calendario di eventi che vedrà impegnati candidati e simpatizzanti amici della Lista in una serie di eventi in tutta la regione».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA