Meloni pranza con militari in Libano, fra selfie e calciobalilla

agenzia

Per la premier un mazzo di rose, poi l'uovo di Pasqua tricolore

ROMA, 28 MAR – Dopo il discorso ufficiale e il pranzo in mensa con i militari, anche una partita a calciobalilla: durante la sua visita in Libano la premier Giorgia Meloni ha trascorso così alcune ore alla base di Shamaa, nel sud del Paese, con i contingenti italiani della missione Onu Unifil e di quella bilaterale Mibil. La presidente del Consiglio ha ricevuto un mazzo di rose dai militari, con i quali ha posato per una serie di selfie, inclusi quelli con tre soldatesse e quello con lo staff della cucina dell’Esercito. A ridosso di Pasqua non poteva mancare un uovo di cioccolato, incartato con i colori della bandiera italiana, che Meloni ha rotto con un pugno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA