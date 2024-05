Meloni,non tolgo un minuto ad attività governo per campagna

agenzia

Siccome non sono la segretaria del PD, mio partito mi aiuterà

ROMA, 28 APR – “Non toglierò un solo minuto dell’attività del governo per fare campagna elettorale sul mio nome”. Così Giorgia Meloni dal palco di Fdi a Pescara, all’annuncio della sua candidatura alle europee. “Siccome non sono la segretaria del Partito democratico sono sicura che il partito mi darà una mano in questa campagna elettorale”, aggiunge Meloni.

