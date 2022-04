25 aprile: Casellati a S.Anna di Stazzema

FIRENZE, 22 APR - L'orazione ufficiale del prossimo 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema (Lucca) sarà tenuta dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, presente nella località dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 ad onorare le 560 vittime civili di una rappresaglia. Lo annuncia il Parco nazionale della Pace spiegando che a S.Anna le iniziative per il 77/o anniversario della Liberazione dell'Italia si svolgeranno dalle ore 10 con ritrovo sulla piazza della chiesa. "Il valore della Resistenza italiana, la lotta partigiana, e la conquista della libertà come ideale e come forma di governo democratico, e soprattutto la voglia di pace" e "la guerra in Ucraina, con la resistenza dei giovani soldati, le donne e i bambini fuggiti dalle loro case, e i massacri di civili a Bucha e a Makariv, hanno acceso più che mai nel 21/o secolo i riflettori sui valori identitari della Repubblica italiana", afferma una nota del Museo in cui si sottolinea che "la visita della seconda carica dello Stato in questo luogo simbolo sarà importante, considerato che le atrocità a cui si assiste in Ucraina richiamano alla memoria quelle vissute 77 anni fa proprio a Stazzema".

