Ars: per eleggere il presidente non c'è il quorum, serve una seconda votazione

Prima chiama nulla. Niente quorum alla prima votazione per l’elezione del presidente dell’Assemblea siciliana. Solo 34 votanti su 70 parlamentari, il quorum al primo scrutinio è a 46, mentre sulla carta il centrodestra ha 40 voti (ma c’è l’incognità dei miccicheiani che hanno attaccato il Governo Schifani).

Potrebbe comunque trattarsi di un dato politico non ostile: il centrodestra che non ha i 46 voti per eleggere subito il presidente (il candidato è Galvano di Fdi) ha fatto sì che mancasse il quorum per passare subito alla seconda votazione dove basteranno 36 voti. Il presidente provvisorio, Pippo Laccoto, ha quindi sospeso la seduta parlamentare per quindici minuti.

